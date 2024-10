"Bellusci è fondamentale: uno spreco per la categoria"

Rivelazione? Tutt’altro. Il Fossombrone, leader del girone insieme alla Samb e che domani farà visita alla Recanatese, non si trova ai vertici per caso. Magari starà andando ben al di là delle aspettative più rosee degli stessi dirigenti (D’Anzi e Meschini in primis), ma i risultati sono il frutto di una programmazione che prosegue da quasi un decennio e che ha portato alla costruzione di una squadra quasi a chilometro zero ed un allenatore, Michele Fucili che da quelle parti è… un’istituzione. I metaurensi sono imbattuti, non subiscono reti da 240’ ed anche contro l’Atletico Ascoli hanno palesato una condizione psico-fisica invidiabile, condita da un agonismo al massimo ma comunque mai esasperato. Giacomo Filippi, presente al "Marcello Bonci" per il match contro l’Atletico Ascoli, avrà senz’altro preso appunti e non sarà di certo uscito dall’impianto pesarese… rassicurato, anzi. In tribuna anche Mosè Mughetti, attuale vice-presidente del comitato regionale della Figc ed ex presidente dei biancoazzurri, negli anni ruggenti dell’era Bikkembergs.

Premesso che questa squadra non è una meteora potrebbe, a suo avviso, battagliare per i massimi obiettivi con le pronosticate big?

"Non possono e non debbono mettersi limiti, perché l’anno scorso si sono ambientati in questo campionato anche se sono stati spesso nelle posizioni di avanguardia: ora hanno 15 punti avendo già affrontato la Samb e vincendo a Chieti. Per me possono stare benissimo ai vertici sino al termine".

Balza agli occhi il fatto che, oltre ad esprimere un buon calcio ed essere organizzati, mostrano uno stato di forma eccellente.

"Sono d’accordo. Hanno un ritmo ed una corsa notevoli, ma sarebbe limitativo dire che prevalgono per questi fattori. Ci sono infatti delle individualità importanti, pur con molti giovani. Una società che sta facendo delle cose ancora più grandi di quelle che compimmo noi all’epoca (con il testa a testa con il Pisa per approdare tra i professionisti, ndr): avevamo un budget ben stabilito ed una struttura forse anche più solida mentre ora, pur con qualche difficoltà in più, sono in vetta".

Nel frattempo però la Recanatese sembra sia uscita dal momento nero.

"L’organico c’è e sono convinto che sono in tempo per poter rientrare in corsa. È vero che hanno perso Melchiorri e dovranno ancora fare a meno di Sbaffo, ma l’innesto di Bellusci si sta rivelando fondamentale. Sono due partite che non prendono gol ed è un giocatore che ritengo sia quasi uno spreco per questa categoria".

Intanto l’arbitro designato è Riccardo Teodoli di Aprilia, un quasi esordiente in Serie D con appena 3 presenze complessive. Sarà coadiuvato dagli assistenti Angelo Calce di Cassino e Gian Marco Esposito di Formia.