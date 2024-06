Belvedere dedicato ad Agar Bonati Sorbatti. I ragazzi dello Scientifico alla cerimonia

La 5ªC del liceo scientifico Galilei è intervenuta a Loro Piceno per la cerimonia di inaugurazione del "Belvedere Agar Bonati Sorbatti", prima donna marchigiana laureatasi come ingegnere nel dicembre 1923. La classe, infatti, ha realizzato un lavoro di approfondimento sulla sua figura "Summa Techne Excellentia Maxima" ed è intervenuta accompagnata dalla dirigente scolastica Roberta Ciampechini, della vicepreside Maria Cristina Tarquini e da tutto lo staff di dirigenza. Dopo l’inaugurazione i presenti si sono spostati all’interno del teatro comunale, dove si è tenuta una conferenza sull’evoluzione della società post industriale. Anche gli studenti del Galilei hanno avuto posto sul palco, per presentare il video con cui la classe si è classificata seconda alla fase regionale del concorso per le scuole "Sulle vie della parità".