Belvederesi, FdI: "Nessuna diatriba in maggioranza"

Stop alle polemiche e barra a dritta sugli obiettivi del mandato amministrativo. Massimo Belvederesi, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, prova a spegnere le scintille nel centro destra, seguite all’intervento di Alfredo Perugini, presidente del Paolo Ricci, in merito alle colpe dei ritardi sugli asili, e a quello del commissario cittadino di FdI Igori Pettinelli. FdI aveva sotto attacco il proprio assessore Barbara Capponi (Servizi educativi) e per difenderla si sono esposti Pettinelli, che nella distribuzione delle responsabilità ha tirato in ballo l’assessore Ermanno Carassai, e 150 iscritti a FdI che invece al responsabile dei lavori pubblici hanno riconosciuto di aver lavorato bene, così come alla Capponi, riservando critiche feroci a Perugini. Belvederesi premette "che il diritto di esponenti Fdi di esprimere un loro parere, se chiamati in causa su situazioni amministrative o politiche, non vuol dire ci sia contrapposizione in maggioranza, ma solo confronto". Poi però manda un messaggio ai suoi con un richiamo al rispetto della linea di partito: "nessun contrasto, come appare oggi dalle cronache, e a nessuno viene negato di esprimersi, ma la linea del partito deve essere rispettata e concordata, per difendere quei valori e principi sottesi nel momento in cui si sottoscrive una tessera, come da Statuto. Non si transige. E’ stato sempre usato questo metodo e si continuerà su questa strada". Infine "FdI provinciale e locale ribadiscono che lavoreranno sempre per il bene dei cittadini e dell’amministrazione, a cui non abbiamo lesinato critiche quando opportuno e in ottica costruttiva. Ci aspettiamo che ci si concentri sul raggiungimento di obiettivi sempre più qualificanti, coinvolgendo Regione, Provincia e Comune".