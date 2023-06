Ben 701 domande per il posto: 17 respinte

La carica dei 701 per un posto da messo comunale. Tante sono state le domande inoltrate a Palazzo Sforza dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un posto inquadrato nella qualifica di ‘collaboratore professionale-messo comunale’. Le 701 domande sono state sottoposte a scrematura, effettuata per verificare il possesso dei requisiti degli aspiranti al posticino, e ne sono stati eliminati 17, quindi ammessi 684 candidati. Il termine per la presentazione scadeva nel febbraio del 2022, ormai quasi un anno e mezzo fa. Soltanto ora gli uffici comunali preposti hanno provveduto a stilare la lista dei concorrenti ammessi al concorso pubblico e tra i quali verrà reclutato quello che conquisterà l’ambito posto di messo comunale. L’elenco dei 684 è stato pubblicato all’Albo Pretorio (determina dirigenziale n. 138 del 21 giugno 2023) disponibile per la consultazione online.