Ben due milioni e mezzo di tributi non pagati

di Paola Pagnanelli

Il Comune fa il conto dei tributi non pagati: in totale sono quasi due milioni e mezzo. Ma la novità positiva arriva dal recupero coattivo delle multe non pagate, che supera la cifra di un milione di euro. La determina dell’ufficio Servizi finanziari elenca tutti i numeri relativi all’anno appena concluso. Ci sono stati 1.259 accertamenti esecutivi Imu per gli anni pregressi, 526 accertamenti esecutivi per la Tasi, 705 per omessa o infedele dichiarazione della Tari per gli anni pregressi, 118 ingiunzioni Tosap per le annualità antecedenti al 2020 e 1.190 ingiunzioni per le sanzioni emesse nel 2019 relative alle violazioni del codice della strada. L’ufficio rileva che, alla data del 30 dicembre scorso, risultano ancora da incassare un milione 187.683 per gli accertamenti Imu degli anni precedenti, 73.938 euro per quelli della Tasi, 564.787 euro relativi alle omesse o infedeli dichiarazioni Tari, 65.756 euro di ingiunzioni Tosap relative a prima del 2020 e infine 518.764 euro per le ingiunzioni relative alle multe non pagate. Nonostante le ingiunzioni di pagamento queste somme – per un totale di due milioni e 470mila euro – non sono state pagate dai maceratesi. Dunque, il Comune le ha inserite nel bilancio di previsione avviando le procedure coattive per recuperarle, come prevede la legge. "Ad eccezione della Tosap, i cui avvisi sono stati emessi di recente, da queste cifre sono detratti gli incassi fatti in seguito agli accertamenti – spiega l’assessore Marco Caldarelli -. Considerando che negli ultimi due anni la pandemia aveva visto la sospensione d tutte le procedure esecutive, siamo del tutto in linea con i dati degli anni passati". Nessun peggioramento dunque nella situazione del pagamento dei tributi comunali. "C’è invece un miglioramento – prosegue l’assessore – e riguarda le multe per le violazioni al codice della strada rilevate dalla polizia locale. Da quest’anno infatti l’attività esecutiva non compete più allo Stato, ma è demandata ai Comuni, che possono procedere ad esempio con i pignoramenti. E così nel 2022 abbiamo recuperato oltre un milione di euro attivando le procedure nei confronti di chi non aveva pagato le contravvenzioni. Abbiamo raddoppiato la percentuale di recupero su questo fronte, che in genere si ferma al 7 o 8 per cento, mentre il Comune di Macerata ora è arrivato al 15 per cento. Per quanto riguarda il resto, è stato indicato nel bilancio di previsione: le somme ora andranno recuperate e mandate gradatamente a ruolo, per evitare che qualcuno non paghi il dovuto, e altri debbano farlo al posto suo".