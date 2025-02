"Bene i dodici milioni per potenziare le strutture sanitarie"

Aumento del tetto di spesa con un investimento di 12 milioni di euro che mira a molteplici obiettivi. La giunta Acquaroli dimostra con i fatti il suo impegno per il miglioramento della sanità con un ulteriore passo concreto teso a potenziare le strutture sanitarie e migliorare l’accesso alle cure". A parlare è il capogruppo di FdI Simone Livi, che annuncia un potenziamento servizi erogati ai più fragili: dipartimento di prevenzione, dei Centri per deficit cognitivi e demenze, Salute mentale, Centri per i disturbi alimentari, per l’autismo, Alzheimer e demenze.

"Altro obiettivo che sarà centrato con questi fondi – aggiunge - è la prosecuzione del percorso di stabilizzazione dei precari dell’ospedale Torrette di Ancona, un’occasione concreta per molte persone di consolidare la loro prospettiva lavorativa e di vita. Tutte e cinque le Ast marchigiane potranno utilizzare i fondi per continuare nell’abbattimento delle liste d’attesa che, dati alla mano, rispetto all’anno precedente, registra i tempi medi per esami diagnostici e interventi chirurgici in calo in modo sensibile grazie all’aumento delle prestazioni ed all’impiego di personale sanitario aggiuntivo. Nel corso di quest’anno, poi, si completeranno molti investimenti del Pnrr Salute, rafforzando la sanità territoriale".