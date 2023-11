"Bene i fondi del Pnrr, ma occhio a cosa farne"

Come saranno gestiti a Recanati i tanti nuovi centri polivalenti culturali, sociali, educativi e culturali che nasceranno, come l’Araba fenice, dalla ristrutturazione di vecchi edifici pubblici oggi in gravi condizioni di degrado? L’impressione è che sia facile progettare e partecipare ai bandi per recuperare fondi, ma poi, quelle strutture riportate a nuovo dovranno essere mantenute, aperte al pubblico e proporre servizi e attività culturali e ricreative. Grazie ai tanti fondi ottenuti con il Pnrr e altri bandi nazionali, l’amministrazione sta mettendo mano al recupero di una serie di manufatti come il castello di Montefiore, l’ex asilo Carancini a Castelnuovo, il club Aquila al mercato e la filanda Mattutini.

Se poi ci aggiungiamo anche il raddoppio dei posti all’asilo nido comunale o la recente acquisizione al patrimonio comunale dell’ex chiesetta di Pelliccetto, i cui lavori sono iniziati proprio in questi giorni, ecco che il problema si fa ancor più drammatico. "Il Pnrr – commenta il sindaco Bravi – è un’opportunità che non capiterà più: non eravamo abituati ad avere a disposizione risorse così ingenti e a spendere così. Però è bene avere la struttura a norma, ma bisognerebbe avere anche la certezza che il Ministero ci venga in soccorso quando dovremo gestire il servizio: se raddoppi i posti, come avviene per il nido, raddoppi i costi che non copri per intero con le rette perché gran parte delle famiglie non paga certo tutto. È un problema generale del Pnrr: è utilissimo, sono risorse importantissime, bisognerà, però, a livello nazionale che si pensi alla gestione di quello che viene realizzato perché, altrimenti, fra qualche anno avremo il degrado degli immobili recuperati".

Bravi non nasconde le preoccupazioni sue e di molti altri sindaci italiani: "È bene fare spese per strutture sociali, ricreative o culturali, ma una volta tagliato il nastro, sono servizi che hanno un costo sulla collettività che non può essere fatto ricadere solo sui Comuni che soffrono già perché le entrate sono ferme e spesso di difficile riscossione. Ora mettiamo a norma e sistemano un’infinità di immobili, e questa è una bellissima cosa, ma il giorno dopo che sono agibili chi li gestisce? Nella stragrande maggioranza dei casi non sono destinati ad autosostenersi economicamente, anzi spesso è il contrario". Da Bravi, quindi, l’appello al Governo perché, oltre a garantire ai comuni le spese d’investimento preveda per le amministrazioni comunali la possibilità di aiutarle anche nella copertura della spesa corrente.