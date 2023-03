"Bene i murales e la pulizia, ma occhio a tubature e luci"

"Ci sta bene la Civitanova dai muri colorati che danno un senso di allegria e, soprattutto, ripuliscono la città da graffiti indecenti, ma ci starebbe bene che il sindaco e la giunta prendano in considerazione le tante proposte da anni inevase dalle amministrazioni". Il commento è di più cittadini. Innanzitutto il quartiere nord, quello di Fontespina, zona IV Marine. Il problema è serio: "In inverno e primavera le puzze ci risparmiano abbastanza – è il coro di voci –, ma nel resto dell’anno sono una cosa difficile da sopportare. Tutto sarebbe dovuto alle tubazioni vetuste e inadeguate, e allora ci chiediamo perché dare priorità ai muri da abbellire e non alle fogne da sistemare". Sempre per restare in zona, c’è il problema della nuova rotatoria. E’ stata sempre sullo stomaco dei residenti, e i numerosi incidenti confermano che c’è qualcosa da rivedere. "Sono molte le auto che si schiantano contro i cordoli dell’aiuola". Poi Corso Vittorio Emanuele: "E’ una via quasi completamente al buio", è la segnalazione. Infine il parcheggio a pagamento. La protesta è dei negozianti. "Ogni giorno dobbiamo pagare per lavorare, è troppo chiedere per noi che lavoriamo a posto fisso un abbonamento mensile?".

Giuliano Forani