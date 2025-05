"Bene il nuovo polo scolastico. Ritardi per le logiche di partito"

"Polo scolastico unico a Monte San Giusto? Ci rammarica il ritardo accumulato, frutto delle logiche di partito a cui il sindaco Andrea Gentili sembra rimanere ancorato". A dirlo è il gruppo sangiustese di Fratelli d’Italia, guidato da Andrea Salvatori, che ha acceso i riflettori sul futuro delle scuole di Monte San Giusto. Su questei di recente si sono svolte due conferenze dei servizi speciali, che hanno portato all’approvazione dei progetti definitivi per la nuova scuola primaria Falcone e Borsellino e la nuova scuola secondaria ‘Lorenzo Lotto’. "Un progetto che, in passato, i nostri consiglieri di Fratelli d’Italia – ha spiegato il partito – hanno sostenuto con convinzione e che continuiamo a sostenere, anche se non siamo presenti in consiglio comunale. Quello che però ci rammarica è il ritardo accumulato, frutto delle logiche di partito a cui il sindaco sembra rimanere ancorato. Grazie al costante impegno del commissario Guido Castelli e alla sinergia con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, la governance commissariale continua a dimostrare concretezza, accelerando i processi autorizzativi e trasformando in realtà interventi fondamentali. La nuova primaria, delocalizzata in via Madonna di Loreto, sarà parte di un moderno polo scolastico insieme con la secondaria per un investimento complessivo da 11,84 milioni di euro. La nuova secondaria sorgerà su due livelli, con una palestra annessa, per un investimento totale di 7,89 milioni. Con l’approvazione dei progetti definitivi si apre ora la fase esecutiva".

Diego Pierluigi