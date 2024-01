"Bene il Pos, ma restano i ritardi sull’accreditamento in banca"

Cresce l’utilizzo del pagamento elettronico. Un cambiamento che però va accompagnato da un adeguamento delle regole. Il comparto benessere di Confartigianato si è riunito su questi temi. Daniele Zucchini (foto), presidente interprovinciale degli acconciatori, spiega: "Le procedure dovrebbero essere aggiornate, perché allo stato attuale la moneta elettronica è sfavorevole rispetto al contante e gli imprenditori ne sentono il peso. Primo problema, quello relativo al nostro accreditamento, che nelle transazioni con Pos non è immediato, ma arriva sul conto corrente il primo giorno lavorativo della banca. Chi opera nel settore benessere riceve clienti nei week end e festivi. Pensiamo al periodo natalizio, dove un’operazione effettuata il 23 dicembre è stata saldata tra il 27 e il 28 dicembre: ben cinque giorni dopo". Per Zucchini, questa discrasia "andrebbe risolta, anticipando l’accredito entro il giorno successivo alla transazione indipendentemente dall’apertura o meno dell’istituto bancario. Per questo auspichiamo la creazione di accordi ad hoc per favorire le imprese, incentivando così l’utilizzo del Pos. Visto che il pagamento elettronico è diventato predominante, sarebbe anche utile livellare i costi di commissione, perché l’aumento delle operazioni porta ad un rincaro delle spese dei commercianti".