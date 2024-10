"Bene il riscontro al botteghino. Ma pensate anche agli operai"

"Cari amministratori passati, presenti e futuri se non pensate anche agli operai, non basta il buon riscontro al botteghino durante l’estate, perché con lo Sferisterio tutte le amministrazioni da anni si fanno propaganda, ma la realtà non è sempre così limpida e gioiosa come appare, soprattutto per gli operai del Macerata Opera Festival. Una soluzione va trovata al più presto". Spenti i riflettori dell’estate maceratese, dall’arena torna a farsi sentire la voce di alcune maestranze, da troppo tempo appese a un futuro di anno in anno sempre più incerto. A lanciare un appello agli amministratori del Macerata Opera Festival è Mauricio Cesar Pasquali, capo squadra degli operai della logistica, da 30 anni una delle "colonne" che permettono la buona riuscita del festival.

"La stagione estiva degli spettacoli in arena è da poco terminata, tutto sembra essere andato bene e speriamo che anche i conti non ci diano brutte sorprese. Un successo dunque? – si chiede Pasquali –. In parte lo è in effetti, ma non si può fare a meno di constatare che molti tecnici di palcoscenico restano ora in una situazione di incertezza e di disoccupazione. In trent’anni di lavoro ho visto succedersi più amministrazioni locali e dirigenti dell’Associazione Sferisterio senza che nessuno pensasse di poter risolvere seriamente questo problema. I tecnici vengono sfruttati durante l’estate facendo un lavoro veramente pesante, in condizioni non sempre ideali, con stipendi inadeguati e poi lasciati senza impiego per il resto della stagione, quando gran parte di loro si barcamena per vivere con poco lavoro e spesso mal retribuito".

Come ogni autunno, quindi, torna derimente il problema di far lavorare di più le maestranze. "Gli operai dello spettacolo dal vivo hanno più volte fatto proposte per prolungare il periodo lavorativo rimanendo sempre inascoltati, eppure da parte dell’Ente si conta molto sulla loro professionalità per la stagione successiva. Ma come si fa ad arrivarci – conclude –? Per gli operai ci sono rare e sporadiche chiamate da ottobre in poi, bisogna sottolineare che nessun corso di formazione è stato organizzato negli ultimi dieci anni da parte del Teatro e, i continui cambi di ruoli apicali nell’Associazione, fanno si che non ci sia nessun riferimento certo a cui rivolgersi. Teatro meraviglioso, di fama internazionale lo Sferisterio, ma senza una struttura dirigenziale solida, senza capacità di pensare investimenti, senza laboratori, né idee per creare occupazione. Per lavorare devi spaccarti la schiena e sperare che la salute ti sorregga. Un elogio personale, devo farlo però a tutti i miei colleghi, lo zoccolo duro ancora tiene e svolge il proprio lavoro con serietà e competenza nonostante i problemi e l’età che avanza".