"Bene la mappatura delle spiagge: una svolta"

di Lorena Cellini

Sulla direttiva Bolkestein arriva il censimento delle concessioni demaniali, quindi anche delle spiagge, e confluirà su una piattaforma digitale, la Siconbep, un nuovo sistema di mappatura dei beni pubblici. Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo a conclusione di un iter partito dal governo di Mario Draghi lo scorso settembre. L’operazione dovrebbe dimostrare la disponibilità della risorsa spiagge in Italia e dunque evitare la messa all’asta delle concessioni, individuando anche nuove aree da poter assegnare. Soddisfatte le due categorie degli operatori balneari di Civitanova. "Una svolta che ci auguravamo e sicuramente accogliamo il decreto con grande favore, anche se arriva in ritardo. La mappatura era stata voluta da Draghi e non se ne fece nulla. Ora speriamo che si proceda celermente perché questa potrebbe essere una modalità che consente di evitare l’evidenza pubblica", commenta Giacomo Mantovani, presidente di Abc, l’Associazione balneari civitanovesi. La sua esperienza gli consiglia però prudenza "perché – spiega – meglio esultare quando potremo dire di essere fuori dalla Bolkestein. Poi, è chiaro che il censimento è positivo anche se le nostre associazioni di categoria i dati li conoscono, quantomeno nelle Marche l’anagrafe già esiste, e sappiamo che la risorsa spiagge non è scarsa, anzi".

Molto soddisfatto Mario Torresi, presidente dell’associazione ‘Popolo produttivo’. "Ottima notizia e da parte nostra anche la soddisfazione di essere stati – dichiara – tra i proponenti di questa fase, con la convinzione che la risorsa spiagge in Italia non è scarsa, ma più che disponibile. Siamo in piena sintonia con questo governo che si sta preoccupando con i fatti dei problemi dei balneari. Il provvedimento delle mappatura ereditato dal governo Draghi? Si è vero, ma lui ha fatto soltanto gli interessi delle lobby di potere e fu quasi obbligato a mettere nel decreto il censimento delle spiagge, quindi non mi sento di riconoscergli nessun merito". I tempi della raccolta dei dati e dell’inserimento nella piattaforma digitale non saranno brevi e la procedura potrebbe spostare la linea temporale della messa a gara delle concessioni demaniali come la direttiva Bolkestein richiede. Il Consiglio di Stato ha fissato la scadenza delle licenze al dicembre 2023, il decreto Milleproroghe l’ha fatta fatta slittare al 31 dicembre 2024 e, in caso di difficoltà dei Comuni, al dicembre 2025.