"Bene la pulizia della ciclopedonale sul Chienti, ora spiaggia e canneti"

"La ditta che deve realizzare il ponte ciclopedonale sul Chienti ha iniziato i lavori per la deforestazione dell’area fluviale; il Comune, dal canto suo, ha finalmente provveduto a ripulire l’area d’ingresso alla ciclopedonale del fiume, ma le nostre aspettative sono che porti a termine il lavoro, ripulendo anche la spiaggia a sud dell’impianto di Tiro a Volo e lo renda fruibile per tutti". A chiederlo è Alfredo Mandolesi, ma a sostenerlo sono tutti gli anziani che al bar o ai giardini di piazza, preferiscono la solitudine della foce del Chienti (nella foto), forse perché rievoca in loro i tempi della gioventù. Altri tempi, ma oggi quell’area è capace di attirare anche le attenzioni di chi a Civitanova viene per fare turismo e ama i luoghi belli ed accoglienti. "La foce del Chienti – denunciano gli anziani – bella lo è, accogliente di meno. L’opera di pulizia è stata fatta dal Comune e questo è positivo, ma c’è altro ancora da fare e ci auguriamo che lo faccia presto". In primis, secondo loro, lo sfalcio dei canneti, che se una volta ospitavano nidi di uccelli d’ogni genere e quindi intoccabili, oggi ospitano loschi traffici notturni che vanno dallo spaccio al consumo di sostanze stupefacenti. "In questi canneti – denunciano – ci sono solo anfratti pieni di siringhe, fazzoletti usati e anticoncezionali, e anche gli uccelli sono scappati scegliendo luoghi più tranquilli. Oggi sono un’indecenza e non un inno alla natura fluviale. Altri comuni hanno attrezzato gli spazi per l’accoglienza ove anziani e famiglie si possano riunire per stare insieme e, magari, fare come una volta pic nic. Civitanova dovrebbe fare lo stesso. La pulizia iniziata ieri deve essere solo il primo passo, adesso si facciano altri interventi che favoriscano la piena fruibilità degli spazi". Come prima cosa da fare viene suggerito lo sfalcio delle canne che sono rifugio di malaffari, secondo gli anziani, e poi lo spianamento della spiaggia per favorire il deflusso delle acque del trabocco, evitandone il ristagno e i cattivi odori. Un’opera doverosa, per loro, anche perché proprio da quelle parti si sta realizzando il ponte ciclopedonale che unirà Civitanova a Porto Sant’ Elpidio.

Giuliano Forani