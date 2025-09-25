"Bene l’appalto per Scossicci, ma questo è solo il primo passo"

Si dice soddisfatto il comitato Viva Scossicci, composto da oltre 100 residenti e proprietari di seconde case in città, per l’aggiudicazione della gara d’appalto riguardo al primo stralcio dei lavori di difesa della costa nel tratto nord di Porto Recanati. Per il gruppo di cittadini, "si tratta di un passaggio decisivo nella tutela di un’area fortemente esposta all’erosione, frutto di un impegno corale al quale hanno contribuito istituzioni nazionali, Regione, Provincia, Comune di Porto Recanati, ai quali va un sentito ringraziamento". Tuttavia il comitato spinge adesso per accelerare l’iter e trovare nuovi fondi. "Questo è un primo passo fondamentale – aggiungono Anna Maria Morsucci (foto) e Luciana Gattari, presidenti di Viva Scossicci –, ma non può e non deve essere considerato sufficiente. È urgente accelerare con le nuove autorizzazioni e il reperimento delle risorse necessarie per completare l’intervento, che prevede un investimento superiore ai 23 milioni". Il comitato rivolge un accorato appello a tutte le forze politiche che siederanno nel prossimo consiglio regionale per un impegno concreto e duraturo, in modo da proteggere il patrimonio paesaggistico di Scossicci. "La tutela della costa non può essere condizionata dai tempi della politica o da logiche elettorali – sottolinea Simone Lucchi, vicepresidente di Viva Scossicci – perché non è una questione ideologica, ma una responsabilità comune, che riguarda tutti. Continueremo a dare voce al territorio e a vigilare affinché non venga sprecata un’occasione storica".