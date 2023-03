"Bene le misure sul Superbonus, ora tocca alle banche"

"Bene la riapertura dei termini per il Superbonus. Ora però il prossimo passo, su cui il commissario straordinario sta già lavorando, sarà superare le rigidità delle banche affinché garantiscano una fruibilità del credito accessibile a tutti". È l’appello del sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, che approva la deroga del Superbonus per i cittadini terremotati. Anche lui aveva esortato il governo a riconsiderare l’opzione proprio per l’area sisma. "Tornare indietro su decisioni assunte è difficilissimo, e forse nessuno ci sperava più. Per questo sento il dovere di ringraziare il commissario Castelli insieme al presidente Acquaroli per il supporto dimostrato – afferma il primo cittadino – e il canale diretto con il governo Meloni che, in questo caso, ha dimostrato lungimiranza e sensibilità prendendo atto del grave vulnus che il blocco del Superbonus avrebbe causato alla ricostruzione. L’emendamento approvato, che riapre i termini fino al 2025, fa intravedere uno spiraglio di luce alle popolazioni terremotate".