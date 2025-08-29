"Bene l’impegno per Scossicci"

"Con grande piacere abbiamo appreso la conferma e le nuove rassicurazioni del presidente Acquaroli per il litorale di Scossicci". A dirlo è la consigliera di Centrodestra Unito Rosalba Ubaldi (nella foto), che accoglie positivamente l’impegno della Regione a destinare, con il nuovo bilancio, un milione di euro per la realizzazione dei pennelli nel tratto non coperto dalle scogliere, con l’avvio dei lavori entro l’anno. Per Ubaldi si tratta di un intervento "assolutamente necessario", sia in attesa dei nuovi tratti di scogliere parallele, sia nell’ipotesi che questi non vengano realizzati in tempi brevi. "Quel tratto di spiaggia deve essere protetto per salvaguardare infrastrutture adiacenti, marciapiedi e strada", sottolinea la consigliera. Ubaldi ricorda come già in consiglio comunale il suo gruppo avesse proposto all’Amministrazione di anticipare le risorse necessarie per i pennelli, previo accordo con la Regione per il rimborso: "L’invito – afferma – è caduto, come tutti i nostri suggerimenti, nel vuoto più assoluto". La consigliera richiama anche le istanze del Comitato per Scossicci, evidenziando il ruolo determinante della zona: "La residenzialità nasce essenzialmente come turistica, nei villaggi e nelle seconde case, e non va dimenticato che la maggioranza delle entrate IMU – per circa 5 milioni – proviene proprio da lì. Quel territorio merita maggiore attenzione, altrimenti i proprietari potrebbero disfarsi delle case con conseguenze negative per la distribuzione della popolazione e per la tenuta del valore immobiliare". Secondo Ubaldi, servono interventi mirati su verde pubblico, marciapiedi e strade. La stoccata finale è rivolta all’operato della giunta: "Non c’è attenzione né a Scossicci né al resto della città".