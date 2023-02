"Bene lo scarico dei crediti con il modello F24 ma restano altre due priorità da risolvere"

"Nelle Marche le conseguenze del recente decreto del Governo si traducono in 1.300 imprese coinvolte (oltre un quarto delle quali maceratesi) e quasi 7mila lavoratori a rischio. Uno stop repentino che mette a rischio anche la ricostruzione post sisma. Le imprese delle costruzioni e dell’impiantistica sono in allarme rosso e minacciano il blocco dei cantieri in tutta Italia". Dopo l’incontro di lunedì con il Governo, Maurizio Tritarelli, presidente Cna Macerata, torna sui problemi connessi al Superbonus, perché "con lo stop al meccanismo della cessione dei crediti, lo strumento essenziale per far funzionare le misure d’incentivazione fiscale, si blocca tutto". Se il Governo sostiene che servono 160 miliardi per coprire tutti i bonus, "la Cna ne chiede solo 15 per sbloccare i crediti incagliati", sottolineando come numerosi studi (Ance, Nomisma, Censis etc.) hanno evidenziato gli effetti positivi dei bonus edilizi, dimostrando che il costo reale a carico dello Stato è del 53% e che il 47% dei crediti fiscali rientra all’erario come nuove tasse". Nelle Marche il valore economico generato dai lavori finanziati vale il 7,5% del Pil, sono stati creati 6mila nuovi posti di lavoro, nel 2022 le imprese delle costruzioni hanno aumentato i ricavi del 28,5% e gli investimenti del 30%. "All’incontro con il governo – evidenzia Tritarelli - Cna ha indicato tre priorità che richiedono risposte urgenti e definitive. La prima riguarda proprio il tema dei crediti fiscali incagliati che le imprese non riescono a vendere e che mette a rischio fallimento decine di migliaia di attività e sta bloccando i cantieri e la stessa ricostruzione post terremoto. Sono varie le opzioni sul tavolo. Per quanto ci riguarda auspichiamo che si proceda con la soluzione che prevede lo scarico dei crediti attraverso i modelli F24 presentati in banca. La seconda priorità è data dal caos provocato dal decreto del Governo che cancella l’opzione della cessione del credito. Al momento non ci sono indicazioni certe su come gestire i rapporti in essere. La terza è l’avvio di un tavolo per il riordino e la stabilizzazione degli incentivi per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli immobili residenziali, anche alla luce della nuova direttiva europea sulla casa". Cna ribadisce che l’architrave del sistema è l’opzione della cessione del credito, perché consente di poter realizzare importanti interventi anche alle famiglie meno abbienti.

Franco Veroli