"Bene Lollobrigida sul Made in Italy"

"Soddisfatto delle rassicurazioni del ministro Francesco Lollobrigida per la pesca, la salvaguardia delle nostre eccellenze eno-gastronomiche, per il comparto dell’agricoltura". Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, plaude all’esponente di governo dopo la tappa alla fiera della Pesca "rivolto – dice – ai rappresentanti di queste categorie presenti ad Ancona che hanno ascoltato quanto il governo Meloni e la giunta Acquaroli stanno mettendo in termini di risorse, salvaguardia dell’economia e sul piano normativo". "Il ministro – prosegue Borroni – ha fissato paletti irrinunciabili per la tutela e la salvaguardia del made in Italy e del made in Marche. Stesso obiettivo che come centrodestra stiamo perseguendo".