Benedizione degli animali. Piazza gremita

Cani, gatti, ma anche cavalli e pony. Tutti in fila, insieme ai loro padroni, in piazza della Libertà, per ricevere la tradizionale benedizione degli animali prevista per la festa di Sant’Antonio Abate. Ad aprire la sfilata dei gruppi a cavallo la pattuglia della Polizia proveniente da Firenze e giunta a Tolentino grazie alla collaborazione con la Questura di Macerata. A seguire le Giacche verdi, l’associazione di volontari che svolgono attività di protezione civile ambientale. In questi anni alla manifestazione di Tolentino hanno partecipato alla benedizione mucche, pecore, conigli, piccioni, cani, gatti, uccellini, pappagalli, merli, piccoli criceti, animali esotici come l’iguana e persino pesci rossi nelle loro bocce di vetro, tutti ornati con fiocchi rossi e cappottini all’ultima moda. Ma i veri protagonisti sono sempre i tanti cavalli provenienti da tutta la regione, che arrivano in città su invito dei Cavalleggeri di Tolentino. Come tutte le edizioni presenti i cavalieri e le amazzoni dell’Associazione sportiva Passione equestre, della Scuderia foglia, del centro ippico "Lacasadeicavalli" di Roberta Iommi e gli organizzatori dell’associazione "I Cavalleggeri" di Tolentino. A portare il saluto della città a tutti i partecipanti il sindaco Mauro Sclavi e a benedire gli animali il parroco della Collegiata di San Francesco, don Ariel Veloz. La tradizionale "Benedizione di Sant’Antonio" è stata organizzata dall’associazione ippica dilettantistica "I Cavalleggeri" di Tolentino, in collaborazione con la Pro Loco Tct e con il patrocinio del Comune.