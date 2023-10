Benedizione del ciclo pittorico a Tolentino: Santa Messa con il Vescovo Marconi

Oggi pomeriggio, alle 17.30 nella Cappella dell’Immacolata (parrocchia Santa Famiglia) in viale Trento e Trieste a Tolentino, ci sarà la benedizione del nuovo ciclo pittorico. Alle 18 santa messa in chiesa con il vescovo Nazzareno Marconi. Questo ciclo pittorico nasce dall’esigenza del parroco, don Diego Di Modugno, del gruppo di preghiera della Milizia dell’Immacolata e dei parrocchiani, di definire e decorare la cappellina, ormai familiare e cara a molti. L’idea iniziale, partita da don Vito Zecchino, ha trovato subito l’entusiasmo della pittrice Laura Mariotti, dando insieme vita a questo dipinto murale. Le cinque scene rappresentate racchiudono i dogmi e le principali festività mariane: Annunciazione, Natività, Incoronazione e sposalizio, Pentecoste, Dormitio Mariae-Assunzione. Fedeli e cittadini sono invitati a partecipare, per condividere insieme la bellezza di questa nuova opera.