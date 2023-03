Benedizione delle palme e Via Crucis: modifiche alla viabilità in centro storico

Domani in occasione della Via Crucis, dalle 19 fino al termine della manifestazione, divieto di sosta in piazza Annessione, via Garibaldi, piazza XXX Aprile, via Tommaso Lauri, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso Repubblica, piazza della Libertà, via Don Minzoni e piazza Strambi. Domenica, invece, in occasione della benedizione delle palme, divieto di sosta valido dalle 9 fino al termine in piazza Libertà, via Don Minzoni, piazza Strambi, via Gioberti, via Carducci. Sospensione temporanea della circolazione nelle vie interessate dal transito delle manifestazioni, che avranno inizio dopo la benedizione prevista per le 10 da piazza della Libertà.