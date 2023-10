Benedizione per i cantieri cittadini

È stato presentato ieri dal vicesindaco Alessia Pupo e dal parroco don Gianni Compagnucci, insieme all’assessore Fabiano Gobbi e don Marco Petracci, il programma delle manifestazioni religiose e civili in occasione delle festività del patrono San Catervo che viene solennizzato il 17 ottobre. "È la festa della famiglia – ha esordito don Gianni -, c’è infatti una famiglia intera (nel sarcofago) che protegge la nostra città: Catervo, la moglie Settimia e il loro figlio, Basso". Anche il triduo, con adorazione e catechesi, come evidenziato da don Marco, sarà dedicato alla famiglia: sabato, alle 21.15, "La domenica giorno del Signore, con la famiglia" a cura di don Ariel Veloz Mendez; domenica, alla stessa ora, "I sacramenti e le età della vita, in famiglia", con don Egidio Tittarelli; lunedì "L’accoglienza, nella famiglia" con il vescovo Nazzareno Marconi. Martedì 17 ottobre, alle 18, giorno della festa di San Catervo Martire, la messa solenne sarà presieduta dal vescovo a cui farà seguito la processione. Il corteo partirà da San Catervo per proseguire in via Battisti, piazza dell’Unità, via Parisani, piazza Martiri di Montalto, via Filelfo, piazza della Libertà e corso Garibaldi fino a rientrare in chiesa. "Passeremo per i cantieri – ha aggiunto don Gianni –, benedicendoli, nella speranza che Tolentino possa tornare presto alla normalità". "Si tratta di una festa sentita tra i cittadini – ha detto la vicesindaco Pupo con l’assessore Gobbi -. Tanti anche gli appuntamenti civili, che vedono in calendario fino a domenica 22 ottobre spettacoli di teatro, danza, degustazioni di prodotti tipici, sport, iniziative per la famiglia. Questo grazie al gioco di squadra tra assessorati e al supporto della struttura comunale". Ad esempio al Politeama, questo fine settimana, ci sarà un festival di danza contemporanea; invece sabato alle 15 ai giardini John Lennon "Breaking bubble" con Alekos, il Poeta delle Bolle (evento gratuito per grandi e piccini). Domenica questa, alle 9, al Politeama convegno "I paesaggi del territorio come volano per il turismo". Domenica 22 ottobre, alle 16.30 in via Caduti di Nassiriya, inaugurazione dell’Area della Solidarietà con le panchine Alzheimer, Aido e Amici per. Insomma, come ogni anno, si cerca di smentire il detto "Se fa tutto per Nicò e niente per Catè" (per la maggiore rilevanza che di solito si assegna a San Nicola). Il cartellone completo si trova sul sito istituzionale del Comune.

Lucia Gentili