Beneficenza e aiuto alla "Lega del filo d'oro" a Cingoli con la Nove fossi

B come bici, e come beneficenza. E con la bici può essere stimolata la beneficenza realizzabile attuando un’iniziativa unica nel suo genere. L’amministrazione comunale di Cingoli, l’Avis Bike Club e un suo valoroso biker, Matteo Ciriaci (nella foto), domani e domenica propongono un evento il cui titolo è tutto un programma: "24 ore sui sentieri della Nove fossi". La "Nove fossi" è la competizione nazionale di mountain bike svoltasi in 25esima edizione lo scorso 30 aprile sull’ispido percorso di 45 chilometri, un saliscendi massacrante sul territorio montano di Cingoli. Matteo Ciriaci non è nuovo a imprese da protagonista in solitaria: si ricorda che tempo fa ha compiuto ben quattro giri sul tracciato della gara. Stavolta, pure da solo, partirà dai viali Valentini alle 17 e vi tornerà ventiquattr’ore dopo, quando avrà concluso il ciclo orario sui pedali. Con "24 ore sui sentieri della Nove fossi", il Comune, l’Avis Bike Club e Ciriaci intendono sensibilizzare sull’intento di sostenere la "Lega del filo d’oro" che in Osimo è impegnata nell’assistenza svolta per l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. In coincidenza con "24 ore sui sentieri della Nove fossi", l’Avis Bike Club sta raccogliendo fondi che saranno devoluti alla "Lega del Filo d’oro".

Per aderire alla raccolta: IBAN: IT0710854968860000000057725; casuale: sostegno alla "Lega del filo d’oro". Matteo Ciriaci nelle ventiquattr’ore di pedalata individuale, sarà assistito a turno da alcuni biker del sodalizio cingolano. E già il riscontro allo scopo benefico si sta favorevolmente concretizzando.

Gianfilippo Centanni