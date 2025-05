Beneficenza sulle due ruote con l’associazione Bikers Lions

Beneficenza a due ruote a Potenza Picena, dove nei giorni scorsi è andato in scena il motogiro "Le Marche un’armonia di scenari favolosi", che alla fine ha visto anche una preziosissima donazione di soldi consegnata all’Anffas locale. A partecipare alla manifestazione c’erano più di sessanta motociclisti, provenienti dal centro-nord d’Italia e iscritti con l’associazione nazionale Bikers Lions, tutti accomunati dal desiderio di conoscere le bellezze del territorio marchigiano.

Tant’è che per ben tre giorni i centauri hanno avuto l’opportunità di visitare le Marche, attraversando le colline, i panorami e i centri storici di San Severino, Cingoli, Corinaldo, Recanati e Loreto. Questo senza far mancare una tappa nel meraviglioso borgo Elcito, ai monasteri San Vittore a Genga, di Sant’Urbano ad Apiro e a Fonte Avellana, oltre a visitare il museo dei sidecar a Cingoli.

E c’è dell’altro. La serata conclusiva è stata dedicata alla consegna dei riconoscimenti ai soci e soprattutto alla solidarietà. Infatti i motociclisti hanno donato in beneficenza un assegno all’Anffas di Montecanepino, a Potenza Picena, che da anni offre un servizio integrato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, garantendo un forte impegno nella promozione sociale. La struttura ospita circa 18 utenti, supportati quotidianamente da un’equipe di professionisti. Però i ringraziamenti per la bellissima iniziativa sono andati pure all’organizzatore del motogiro, l’ex preside Francesco Forti, che ha permesso a tutti di conoscere le attività dell’Anffas locale. D’altronde si tratta di una realtà che i Bikers Lions hanno sostenuto con il volontariato, venendo incontro alle numerose esigenze necessarie per creare un ambiente accogliente a tutte le persone che vengono ospitate con cura e vicinanza a Montecanepino.