Benefici assistenziali post sisma. Via alle richieste di conferma

L’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Severino fa sapere che dal 5 aprile, all’indirizzohttps://appsem.invitalia.it sarà di nuovo attiva la piattaforma telematica per la presentazione delle dichiarazione di mantenimento dei benefici di assistenza riconosciuti ai terremotati 2016 (Cas - Sae – Mapre – sostitute Sae e invenduto Erap). Le dichiarazioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 lugli. Sempre dal 5 aprile, e fino al 5 maggio, sarà attivo, per chi ne avesse necessità, un servizio di richiamata per il quale basterà mettersi in contatto con il numero 06.42160009. L’utente sarà cercato entro 24 ore dalla richiesta nelle seguenti giornate e fasce orarie: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 14. In alcuni casi potrebbero essere necessari tempi aggiuntivi rispetto a quelli indicati. Dal 6 maggio e fino al 5 luglio, data di chiusura dello sportello Sem, sarà attivo, nei giorni feriali tra le 9 e le 15, il numero verde 800.91.30.65 con operatori dedicati che potranno fornire assistenza tecnica ai cittadini per la compilazione in piattaforma della dichiarazione. L’ufficio Servizi Sociali del Comune sarà a disposizione per chiarimenti martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13, il martedì anche dalle 15,30 alle 17,30 o al numero 0733.641304.