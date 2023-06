"Benefici dal nuovo piano sanitario Bravi che ha fatto negli ultimi 14 anni?"

Sanità al palo? Il gruppo politico recanatese di Fratelli d’Italia - in una nota - mette in guardia "a non farsi attirare dagli indignati di oggi sui servizi mancanti, perché sono gli stessi che ieri governavano e non hanno alzato un dito quando l’ospedale è stato chiuso". Intanto si esprime appoggio alla proposta del Comitato, nato da molti anni a tutela dell’ospedale cittadino, di cambiare distretto di riferimento, da quello attuale di Civitanova a Macerata. "Una scelta che non è di poco conto. La presenza a Recanati l’altro giorno della senatrice Elena Leonardi di Fratelli d’Italia, testimonia l’impegno profuso e la certezza che il nuovo Piano sanitario messo in campo dal presidente Francesco Acquaroli saprà portare benefici concreti anche ai recanatesi". Il gruppo politico, però, non risparmia feroci critiche all’Amministrazione invitando i cittadini "a non farsi prendere dalla chimera elettorale: il sindaco Bravi, che era vicesindaco di Fiordomo e che è stato al governo della città negli ultimi 14 anni, nulla ha fatto in questo frattempo e mai ha osato sollevare mezza polemica in favore della sanità recanatese quando al governo della Regione e dell’Italia c’era il PD. Questo revanchismo oggi, che il colore politico è opposto, sembra piuttosto un mero opportunismo elettorale che stride con l’attenzione che la questione giustamente merita".