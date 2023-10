Benefici di assistenza sisma, ecco come mantenerli

Entro il 6 novembre, solo accedendo alla piattaforma disponibile al link: https:appsem.invitalia.it, va presentata la dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti per continuare a mantenere i benefici di assistenza sisma (Cas, Sae, Mapre, invenduto Erap e sostituto Sae). In caso di avvenuta presentazione sull’applicativo Sem di una dichiarazione relativa all’annualità 2022, è attiva la funzionalità che permette di ’clonare’ i dati caricati nel 2022 compatibilmente con le modifiche apportate dalla normativa vigente. Si ricorda che i dati eventualmente clonati dovranno comunque essere oggetto di conferma o modifica nella dichiarazione relativa all’annualità 2023. Se si rendesse necessario delegare un operatore comunale ai fini della compilazione della dichiarazione, l’utente dovrà essere in possesso di alcune informazioni, e in particolare, della documentazione necessaria per la dichiarazione dei proprietari dell’immobile lesionato, della documentazione necessaria per la dichiarazione dei locatari o comodatari dell’immobile lesionato, dichiarazione dell’impegno del proprietario e del locatario e di eventuale delega. L’ufficio Servizi Sociali del Comune sarà a disposizione, per chiarimenti, nei giorni martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13. Il martedì anche dalle 15,30 alle 17,30. È possibile contattare anche il numero verde 800.91.30.65