Benemerenza al barista intervenuto in via Cavour

di Asterio Tubaldi

Il sindaco Antonio Bravi con una e-mail ha invitato in Comune il commerciante Mirco Cipolletta, gestore del bar "Mirò" di via Cavour, per mercoledì prossimo, giorno della cerimonia di consegna delle benemerenze ai cittadini recanatesi. Nell’invito non si comunica altro, anche se è facilmente intuibile il motivo. Non è difficile immaginare, infatti, che l’amministrazione abbia voluto inserire il giovane titolare dell’esercizio fra i cittadini da premiare per il suo gesto di coraggio con il quale un anno fa, era la notte del 30 luglio, riuscì a bloccare il recanatese Omar Pintucci che stava aggredendo il 22enne A.E.A, italiano di origini marocchine, ferendolo con cinque coltellate.

Mirco Cipolletta, insieme a un altro cliente del bar, un giovane nigeriano, era riuscito a disarmare l’aggressore evitando che finisse in tragedia quella lite furibonda. La premiazione delle benemerenze avviene ogni anno nel giorno della festa del patrono e ha come scopo quello, appunto, "di premiare – si legge nella lettera d’invito – i cittadini recanatesi che si sono messi in evidenza con la loro attività professionale, nel volontariato, nell’imprenditoria, nella cultura, nello sport o nei settori in cui, con il loro operato, hanno contribuito allo sviluppo sociale della città o a farla conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo".

A rendere ancor più particolare la giornata della consegna della benemerenza è il fatto che poche ore prima al Tribunale di Macerata arriverà la sentenza di primo grado del processo all’imputato Pintucci.