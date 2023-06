Benemerenza per Calvaresi, il fotografo di tutta la comunità

Giorgio Calvaresi, 72 anni, con la passione della fotografia e l’amore per la città di Recanati, riceverà l’attestato di cittadino benemerito, insieme ad altri recanatesi, domani pomeriggio nell’Aula Magna del Comune di Recanati. Il riconoscimento nasce come premio al suo servizio che da molti anni svolge a favore della comunità locale tenendo alto il nome della città con i suoi reportage fotografici e in video. Calvaresi (nella foto) lo fa senza alcun compenso, ma animato solo da un infinito amore per la documentazione fotografica e delle attività che si svolgono in città, sempre presente a tutti gli eventi, da quelli culturali, religiosi, sportivi e di spettacolo o scolastici. Ha una pagina Facebook che è diventata un ricco archivio dal quale tutti attingono, anche gli organi di informazione locali. Con il suo prezioso lavoro è diventato, con il tempo, un importante punto di riferimento per tutte le associazioni e le istituzioni cittadine, compresa l’amministrazione comunale, che si avvalgono della sua preziosa collaborazione.