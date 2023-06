Benemerenze anche agli studenti distinti per impegno e serietà

Non solo i "grandi", che si sono distinti nel campo di lavoro, sociale, volontariato, arti e sport tenendo alto il nome di Recanati, hanno ricevuto le benemerenze. Ma il riconoscimento è andato anche agli studenti che hanno mostrato costanza nello studio, autodisciplina, serietà, impegno e collaborazione con compagni di classe, docenti e personale scolastico. Sono le cosiddette "Benemerenze Junior". Si tratta per l’I.C. "Nicola Badaloni" di Lucrezia Onofri (3ª A), Matilde Palanca (3ª B), Eleonora Grelloni (3ª C) e Riccardo Marconi (3ª D). Per l’I.C. "B. Gigli" sono stati premiati, invece, Amanda Mascarini (3ª A), Nicholas Stortoni (3ª B), Federico Ferri (3ª C), Mattia Serafini (3ª D) e Ginevra Cingolani (3ª E).

