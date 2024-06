Benessere day con Fisiomed

Il Gruppo Fisiomed protagonista al Global Wellness Day che si svolgerà domenica 9 giugno, in più di 150 nazioni in tutto il mondo. In mattinata lezione di respirazione consapevole in spiaggia a Civitanova, poi si proseguirà in auto alla volta dell’Abbadia di Fiastra per una camminata nel parco naturale della riserva in collaborazione con Asd Valtenna e Asc Macerata. Dopo il break offerto da Fisiomed, spazio alla tavola rotonda nella nuova sede sul tema "salute & benessere". Si riprenderà salendo al Lago di Fiastra per un pranzo libero al sacco e tanto relax (con mini lezione di pilates di Manuela Recchi-Dragonfly). Quarta tappa nella vicina Pintura di Bologna con lo spettacolo della vista dai Sibillini alla costa, per di più all’orario del tramonto. Infine epilogo del tour con un aperitivo-cena al borgo di Monteleone di Fermo, a casa e nel giardino di proprietà dei fratelli Verducci, organizzatori e promotori di questo appuntamento. "Essere in salute non significa soltanto non avere malattie - ha spiegato l’amministratore di Fisiomed, Enrico Falistocco - bensì è anche ricerca del benessere. Quesat è anche la mission della nostra attività e per la Giornata mondiale del benessere faremo appunto una indigestione di benessere a contatto con la natura". Il sodalizio tra Fisiomed e i vertici italiani del Global Wellness Day è stato sottoscritto nella sala convegni di Fisiomed alla presenza dell’ambasciatore italiano dell’organizzazione internazionale no-profit Cristiano Verducci. Con lui Doriana Valori presidente della Asd Valtenna, Giampaolo Verducci dell’ Asd Monte Leone Sporting Club House Inn, Giampietro Cappella e Antonio Belleggia, presidente regionale e provinciale dell’Asc.