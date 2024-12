Benessere dello studente: nuovo menù per le mense universitarie marchigiane

Presentato il progetto "Benessere dello studente attraverso il cibo": sono in arrivo un nuovo menù per le mense universitarie dei quattro atenei marchigiani e iniziative di formazione con studenti, cuochi e dipendenti Erdis. Un lavoro che ha la forma di una convenzione tra Erdis e Università di Camerino, con un obiettivo: la crescita del benessere e della salute degli studenti. "Siamo il più grande ristorante delle Marche con un milione di pasti l’anno" ha spiegato Giovanni Pozzari, direttore di Erdis Marche. Una responsabilità, quindi anche nell’offrire pasti salutari a giovani universitari con l’intenzione di migliorare le abitudini alimentari, rispettando le loro sensibilità nelle diete, il gusto e le necessità etniche o religiose, nessuno escluso. Il lavoro è delle scuole di Unicam di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute e Bioscienze e medicina veterinaria, presenti all’evento con il professore e prorettore Gianni Sagratini e la professoressa Valeria Polzonetti, che con la sua squadra composta dalle nutrizionista Silvia Zufolino e Dalia Camilletti ha elaborato il piano per il menù.

I prodotti devono guardare alla qualità e alla tipicità dei nostri territori, secondo Sagratini, che comunica l’inizio del progetto da gennaio e che ringrazia per il lavoro sempre importante del responsabile Erdis di Camerino, Roberto Pettinari, senza il quale poche cose sarebbero possibili: "Faremo anche incontri – ha specificato Sagratini – in primis con studenti nei vari presidi marchigiani, i cuochi e gli operatori del settore alimentare, con l’obiettivo, tra un anno, di vedere i feedback". Soddisfatta la professoressa Polzonetti: "Mettere in campo le nostre competenze tecniche e di ricerca, a disposizione della nostra popolazione ci rende orgogliosi. Il percorso è stato lungo con un primo incontro quasi due anni fa e richiede di sicuro modifiche in cui il contributo dello studente è fondamentale. L’educazione sarà proprio degli studenti verso i loro pari".

Collegato l’assessore regionale Andrea Maria Antonini e in presenza l’assessore Chiara Biondi per i saluti col vicepresidente Erdis, il professor Andrea Spaterna. "Ringrazio Unicam, ricordando che si può mangiar sano, ma non perdendo il gusto della tavola" ha affermato Antonini, e ha fatto eco Biondi che ha spiegato come mangiando bene si può ridurre il ricorso alla sanità. "Voi siete sempre al centro della nostra attività" ha dichiarato invece Spaterna citando come sono anche state assunte 14 figure a tempo indeterminato da Erdis e come i collegi Granelli e Fazzini saranno presto ricostruiti.

