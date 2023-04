"Benessere in rosa", settimana di prove per "Balla & Snella"

Riaprono le iscrizioni a "Balla & Snella", il progetto per le donne di Olha Kravets, maestra di tango argentino della scuola Pasion Tango, e Matteo Aringoli, istruttori riconosciuti dal ConiCsen. Per illustrare l’iniziativa è stata organizzata una settimana dimostrativa a ingresso gratuito (su prenotazione) da domani al 16 allo Strapark, al civico 7 di via Velluti a Piediripa. Durante la settimana di presentazione, intitolata "Benessere in rosa", saranno date informazioni sui corsi, e sono in programma alcune prove dimostrative con le istruttrici Annalisa Nardone e Olha Kravets. "Balla & Snella" è riservato alle donne di tutte le età, anche senza familiarità con il ballo. Per informazioni: 349.145 5645.