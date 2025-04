Benessere motorio. Sportello di ascolto per over 60

La giunta di Tolentino ha deliberato di accogliere nei locali messi a disposizione dell’Informagiovani e dell’associazione Cittadini dal mondo, anche lo sportello di ascolto A.F.A (Attività fisica adattata) che svolgerà colloqui con la popolazione over 60 con disturbi cronici e disabilità con l’obiettivo di migliorare il benessere fisico-motorio e di conseguenza la qualità delle proprie azioni quotidiane.

Questa novità, costituita da professionisti fisioterapisti che volontariamente presteranno questo servizio alla cittadinanza, non ha finalità diagnostiche, ma intende costituisce uno strumento di ascolto che permetta all’individuo, attraverso riflessioni sui dati emersi dal colloquio, nuove informazioni su di sé finalizzate a una corretta comprensione della propria corporeità e motricità e all’individuazione di strategie quotidiane sia posturali che motorie.

"È nostra intenzione, avere uno sportello – ricorda il sindaco Sclavi – che rappresenti un passo avanti in aiuto per quelle persone che si trovano in condizioni di difficoltà; possono ora contare su professionisti del settore che ringraziamo per la loro disponibilità e per il loro spirito di servizio".