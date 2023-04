Benessere psicofisico e alimentazione, i corsi di Confartigianato

Oltre l’estetica: benessere psicofisico e alimentazione al centro del programma formativo 2023 di Confartigianato Estetica, che si è articolato in un ciclo di incontri gratuiti in collaborazione con il Centro studi Tisanoreica di Gianluca Mech, per approfondire i temi del benessere psicofisico e dell’alimentazione. Dopo i primi due appuntamenti di febbraio e aprile, il percorso proseguirà con un terzo ed ultimo incontro. L’appuntamento finale è in programma il 18 settembre, quando verranno trattati temi legati al controllo della forma fisica, dalla dieta chetogenica al digiuno intermittente. Gli incontri si svolgono nella sede Confartigianato. Info e adesioni: 0733.366308 o [email protected]