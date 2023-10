"Beni alimentari alle stelle e le bollette ancora non scendono"

"A settembre l’Istat conferma in Italia un tasso di inflazione al 5,3%, un aumento dello 0,2% su base mensile. Il carrello della spesa si attesta, invece, al +8,1%. Con l’inflazione a questi livelli le ricadute per ogni famiglia italiana, in termini annui, sono pari ad un aggravio di 1.579,40 euro", afferma Lorenzo Longo, presidente Federconsumatori Macerata. Continuano a preoccupare i costi dei beni alimentari, il cui tasso, seppure in discesa si attesta sempre su livelli elevatissimi, con un aggravio di 471 euro anni a famiglia. A tutto ciò si aggiungono gli aumenti sul fronte dell’energia, quelli già decisi (+18,6% per l’elettricità e +4,8% per il gas, per i clienti sul mercato tutelato) e quelli che, a causa dei conflitti in atto, potrebbero aggravare una situazione già precaria. "Nel Maceratese - prosegue Longo - i dati sono allarmanti. Si tratta di aumenti insostenibili per molte famiglie, costrette a un numero sempre maggiore di rinunce a partire dalla riduzione di consumi di carne e pesce (-16,9%) e dal ricorso sempre più assiduo dei prezzi più convenienti. Ci si limita all’essenziale". Di qui la urgente richiesta al Governo di misure che diano respiro alle famiglie, vale a dire prorogare il mercato tutelato di un tempo congruo a risolvere ogni criticità e tutelare i cittadini da aumenti improponibili in questa fase; mettere in atto l’attesa e non più rinviabile riforma delle accise e degli oneri di sistema sui beni energetici e carburanti; rimodulare l’Iva sui generi di largo consumo. "Ma è anche necessario attivare seri e tempestivi monitoraggi dei prezzi attraverso Comitati di sorveglianza costituiti territorialmente, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e sotto il coordinamento di Mr. Prezzi, per contrastare prontamente ogni fenomeno speculativo, e ampliare le misure di sostegno a favore delle famiglie che non riescono a sostenere le rate dei mutui a tasso variabile". Sono solo alcune delle misure fondamentali e urgenti, insieme alla conferma del taglio del cuneo fiscale. Le risorse per farlo vanno ricercate attraverso un serio contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, l’introduzione di una tassazione strutturale progressiva sugli extraprofitti delle imprese, e nell’incremento di forme di tassazione sulle transazioni finanziarie.

Franco Veroli