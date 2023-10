Beni culturali digitalizzati, c’è la piattaforma

Nasce "Nexhum", la piattaforma online dell’Università di Macerata che spinge sull’acceleratore della digitalizzazione. L’ateneo ha infatti presentato nexhum.unimc.it, ideata per l’archiviazione, la gestione e la valorizzazione a lungo termine di oggetti e collezioni digitali: una porta di accesso digitale, accessibile liberamente a tutti, che si spalanca su buona parte del patrimonio culturale dell’ateneo, consentendo a chiunque sia dotato di computer, dispositivo mobile e una connessione, di sfogliare, visionare e consultare libri antichi, monografie in accesso aperto, periodici e quotidiani di interesse storico, manoscritti, fotografie, materiale d’archivio, manifesti e volantini, audio e video. Le raccolte di diverso genere, native digitali o derivanti da digitalizzazioni di originali analogici, provengono da biblioteche, musei, archivi, dipartimenti, centri e uffici dell’Università di Macerata. "La piattaforma – le parole del rettore John McCourt – garantisce la conservazione a lungo termine dei nostri beni culturali, materiali e non, e consente di renderli liberamente accessibili. È un lavoro destinato ad arricchirsi con nuove collezioni". "È la digitalizzazione che realizza la democratizzazione della conoscenza – commenta la delegata del rettore per il sistema bibliotecario, Laura Vagni –. Nexhum è molto più di un archivio, perché consente percorsi di studio e ricerca". Alla presentazione, introdotta dal delegato del rettore per gli archivi digitali, Pierluigi Feliciati, sono intervenuti Simonetta Buttò, Istituto centrale per il Catalogo unico, Klaus Kempf, Bayerische Staatsbibliothek, Giuseppe Vitiello, European Bureau of Library, Information and Documentation, Josh Hadro, International Image interoperability Framework, Emilia Groppo di 4Science, Clementina Fraticelli, responsabile Centro bibliotecario d’ateneo.