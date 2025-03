"Benito. Presente!". L’intervista a Ruffini degli studenti del Galilei

Gli studenti della 5ª M del liceo scientifico Galilei hanno partecipato alla presentazione del libro "Benito Presente!", scritto da Paolo Ruffini. Alcuni allievi hanno rivolto all’attore e scrittore domande sulla genesi del romanzo e sui molteplici interessi dell’autore. Il libro ha per protagonista Edoardo Meucci, un insegnante di storia che, a seguito di un incidente con uno studente che ha espresso ammirazione per Mussolini, viene trasferito in una scuola a Predappio, paese natale del dittatore. Qui un evento straordinario lo catapulta nel 1890, dove si trova faccia a faccia con un giovane Benito Mussolini. La prof Giuseppina Capodaglio ha ringraziato gli studenti che hanno letto il libro e intervistato l’autore.