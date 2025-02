Benito, presente!. Paolo Ruffini oggi da Del Monte

Appuntamento con l’autore e attore Paolo Ruffini, oggi alle 16.30 alla libreria del Monte di Macerata (via XXIV Maggio 3), per la presentazione del suo nuovo romanzo "Benito, presente!", edito da Baldini e Castoldi. Protagonista del libro è Edoardo Meucci, insegnante di Storia in un liceo di Milano, convinto antifascista, solitario, dall’indole aggressiva che porta con sé anche tra le mura scolastiche. Quando uno studente loda alcune "cose buone" del fascismo, Edoardo perde le staffe e lo caccia, atto per il quale verrà sospeso e trasferito in una scuola elementare a Predappio, il paese di Mussolini. Qui una mattina, durante un temporale, un tuono sarà l’innesco di uno shock spazio-temporale che catapulterà Edoardo e il collega Luigi in quella stessa scuola, ma nel 1890. Tra gli studenti, ora, c’è proprio il piccolo Benito Mussolini. Come comportarsi? Far fuori il futuro dittatore o provare, invece, a educarlo? Paolo Ruffini scrive un romanzo dalla forza gentile e sognante, lasciandoci vedere cosa saremmo tutti se qualcuno ci esortasse a scegliere l’educazione all’amore non solo a scuola, ma nella vita. L’ingresso è libero, si consiglia la prenotazione su www.libreriadelmonte.it. Info: 334.5792546 o info@libreriadelmonte.it.

Martina Di Marco