Bentornato. Babbo Natale al teatro Rossini

In arrivo un musical natalizio al teatro Rossini di Civitanova. Ecco ‘ Bentornato Babbo Natale’, in scena oggi, alle 17, a cura della Fondazione Aida e proposto (in collaborazione con Eclissi Eventi) all’interno del cartellone invernale promosso da Comune e Azienda dei Teatri. "Dopo il successo di Buon Natale – spiegano gli organizzatori - che in otto anni ha viaggiato in molti teatri italiani ed e` stato visto da migliaia di bambini e bambine e dalle loro famiglie, ecco che ritornano i personaggi della serie: ci saranno Babbo Natale e la Befana, innanzitutto, ma anche gli aiutanti folletti Ortica e Castagna, e pure Chiara e Federico, i due bambini che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal camino. E, naturalmente non mancherà anche Mago Bisesto che, diventato buono, e` ora stretto collaboratore della Befana". In avvio di spettacolo, Babbo Natale non ha alcuna intenzione di partire per consegnare i doni natalizi. Tuttavia, i folletti Ortica e Castagna, assieme a Chiara e Federico, lo aiuteranno a salvare il Natale. Biglietti online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita del circuito. Inoltre sarà possibile acquistare i biglietti alla biglietteria dei Teatri, oggi ore 15-17.30 al Rossini.