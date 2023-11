"Bentornato teatro Rossini, stasera si parte"

"Oltre all’impianto fotovoltaico, per il Rossini si è proceduto a migliorare il foyer. La stagione cinematografica? La sala ospiterà i titoli di maggior respiro". Così la presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni, che fa il punto sulla riapertura del teatro Rossini, rimasto chiuso da febbraio per via dei lavori per il nuovo impianto fotovoltaico, e riaperto lo scorso sabato, con ‘Edera velenosa’, spettacolo sul tema della violenza contro le donne.

In quell’occasione lei ha annunciato ulteriori migliorie alla struttura. Quali?

"Intanto vorrei ringraziare il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Ermanno Carassai e gli Uffici comunali: sono stati loro a dare l’input per questo importante restyling. La principale azione è infatti quella del Comune, con la rimozione dell’amianto e la sostituzione con pannelli fotovoltaici. Successivamente a tali lavori, per la riapertura, la nostra Azienda ha voluto fare ulteriori interventi per riqualificare il foyer, migliorandone lo spazio tramite elementi di arredo e con il potenziamento dei punti luce, fino alla ritinteggiata dell’ingresso".

Torniamo all’efficientamento energetico, è in grado di stabilire quanto sarà, all’incirca, il risparmio annuo per le casse comunali?

"Abbiamo la possibilità di monitorare nel breve e nel medio tempo la portata di tale sistema. Abbiamo delle proiezioni che sicuramente ci parlano di un risparmio ma aspettiamo di andare a regime per quantificarne l’impatto effettivo".

Al momento, al Rossini c’è il programma della stagione teatrale, ma non di quella cinematografico: quando si inizierà con i film?

"Il Rossini, come da tradizione, sarà sicuramente cinema. Nostra intenzione sarà quella di utilizzare questa sala, viste le dimensioni, per i titoli di maggiore respiro commerciale, partendo dalle pellicole in uscita per le feste. Valorizzeremo anche il cinema Cecchetti, che è una sala idonea anche per i convegni".

Parlando invece dell’inaugurazione?

"Per presentare al meglio le novità lanceremo in questi giorni Bentornato teatro Rossini, dove condivideremo la riapertura con tutta la cittadinanza con tre eventi esclusivi che vedranno oggi la data zero del tour di Dardust, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre l’atteso ritorno in città dei Momix, e sabato 9 dicembre una serata speciale con l’ospite d’eccezione: l’attore Giancarlo Giannini".

Francesco Rossetti