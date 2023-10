"Benvenuto don Paolo Canale"

In una chiesa dell’Emmanuele gremita di fedeli e con una celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Rocco Pennacchio (nella foto con don Paolo), arcivescovo Metropolita di Fermo, tutta la comunità di Morrovalle ha dato il benvenuto a don Paolo Canale che sarà il nuovo Pastore della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Trodica, dopo l’esperienza nella parrocchia Santa Maria Addolorata di Porto Sant’Elpidio. "Benvenuto don Paolo – ha esordito il sindaco Andrea Staffolani nel corso della cerimonia – non possiamo non ricordare colui che ci ha guidato per 40 anni e che ha dato molto alla nostra comunità cioè don Lino. Ringrazio don Paolo per aver accettato questa nuova sfida che sono sicuro vincerà velocemente, abbiamo un tessuto sociale importante sorretto dalle molte associazioni del territorio. Lavoreremo insieme e porteremo avanti progetti già in movimento, noi ci saremo sempre". Il sacerdote coglierà il testimone da don Lino Pieragostini. "Un grazie a tutti per avermi accompagnato in questa nuova avventura, per camminare sempre più insieme come Chiesa – ha affermato don Paolo – ciascuno con il proprio carisma, ma uniti nell’unica missione che Gesù ci affida, quella di portare avanti il suo regno d’amore".

Diego Pierluigi