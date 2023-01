Benzene, diossine e furani sotto la lente dell’Arpam. Per il primo, subito dopo l’incendio è stato registrato quasi il doppio del valore limite (valori più alti a Tolentino e Casette Verdini) poi il livello è tornato ad innalzarsi tra l’8 e il 9 dicembre. Per quanto riguarda diossine e furani la normativa nazionale non definisce valori limite ma, l’Arpam ha ritenuto opportuno procedere alla determinazione. Per l’Oms valori di tossicità superiori a 300 fg-Teq m² denotano la presenza di significative sorgenti di emissione che devono essere controllate. I valori erano molto elevati il primo giorno e si sono abbassati il secondo.