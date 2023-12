Bernardino da Siena e le sue predicazioni: eliminato lo stemma

Dopo sei secoli, è andato distrutto lo stemma che ricordava la predicazione a Camerino di Bernardino da Siena. Il frate francescano fu uno dei più grandi predicatori del Quattrocento, chiamato in moltissime città dell’Italia settentrionale e centrale a placare odi, a dare consiglio, a combattere eresie, a confermare le regole dell’ordine e a farle osservare severamente. Fu proclamato santo ad appena sei anni dalla morte. La predicazione di Bernardino da Siena a Camerino ebbe luogo tra il 1438 e il 1440. Si deve a quell’occasione la comparsa, su alcuni muri camerinesi, del trigramma del "bon nome" di Gesù, cioè le tre lettere YHS, Yesus hominum salvator (Gesù salvatore degli uomini), rese popolari proprio dalla predicazione di Bernardino. Dei graffiti su pietra legati alla predicazione di San Bernardino a Camerino ne restavano due: uno sull’architrave di una porta della casa all’inizio di via Roma, e un altro in via Venanzi, sulla facciata dell’ex convento delle monache domenicane. "Nel 2019 – ha scritto Giuseppe De Rosa su Orizzonti della Marca – lo stemma era già logorato e presentava una colata superficiale di liquido cementizio fortunatamente assai diluita, il danno appariva largamente rimediabile. E poi lo si poteva proteggere con accorgimenti chimici. In questi quasi sei secoli a nessuno era però mai venuto in mente di eliminarlo". Invece è proprio quanto avvenuto ora, in occasione dei lavori di ricostruzione della palazzina ex veterinaria. La pietra con il trigramma di Gesù YHS è stata del tutto coperta di malta cementizia. Anche volendo, ora sarebbe impossibile recuperare lo stemma quattrocentesco. Su quanto accaduto, De Rosa ha preannunciato un esposto alla magistratura e una segnalazione all’amministrazione dei beni culturali.

p. p.