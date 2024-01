Berruto al sottosegretario: "Sproloquia, si dimetta"

Scende in campo anche l’on. Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile di pallavolo e per due stagioni della Lube, in difesa dell’onorevole Irene Manzi, "a cui vanno la mia solidarietà e la mia stima incondizionata. Deve continuare a fare quello che fa come lo fa". Berruto è stato eletto alla Camera con il Pd e si occupa di sport in commissione Cultura, dove capogruppo è la parlamentare maceratese. "Difficile trovare qualcosa all’altezza dello sproloquio di cui si è reso protagonista Sgarbi, tra l’altro di nuovo contro una donna - esordisce il ct -. Non solo da compagno di partito, ma anche da persona che arriva dal mondo dello sport a Macerata, dove ho allenato la Lube per due meravigliosi anni, posso dire che dall’inizio di questa avventura alla Camera, Irene è per me un punto di riferimento, da cui imparo ogni giorno qualcosa. Ammiro la costanza, l’attenzione in tutte le cose di cui si occupa. Tiene insieme competenza e dedizione assoluta, qualità tecniche e impegno continuo. Non vedo l’ora, se il partito confermerà la decisione, di poter fare la dichiarazione di voto sulla mozione presentata da Irene. Basta con lo stereotipo di Sgarbi personaggio estroso, che va sopra le righe, lasci gli incarichi istituzionali e faccia lo spettacolo che crede: chi vuole andrà a vederlo a teatro, ma ora ci sono uomini e donne che pagano il suo stipendio e rappresenta le istituzioni. Faccia l’artista, faccia l’opera d’arte lui stesso se non ha lo stile per rappresentare le istituzioni". L’inchiesta sul quadro, continua Berruto, è ormai secondaria. "C’è la presunzione di innocenza e io me lo auguro che sia innocente, cosa sarebbe se fosse vero quello di cui lo accusano. Ma si concentri su quello. Non la metta in caciara attaccando persone cristalline. Finché non c’è chiarezza, quella posizione va affidata a qualcun altro".

Da Macerata, il Partito Democratico esprime la più forte solidarietà a Irene Manzi, "tra le migliori risorse per serietà professionale, affidabilità nei rapporti col territorio, preparazione ed equilibrio – scrivono Angelo Sciapichetti e Ninfa Contigiani, segretari provinciale e comunale del Pd -. Tutto ciò che con ogni evidenza non si può dire di Vittorio Sgarbi. È incredibile che una figura ricordata dai più per le sue grida scomposte in tv si conceda anche di scendere sul piano dell’ignominia e dell’attacco personale livoroso. Certo, chi passa da una nomina all’altra all’occasione ha ben poco titolo a sindacare di rappresentatività altrui, ma tanto è palese questo che nessuno della compagine governativa è stato in Parlamento a difendere Vittorio Sgarbi".

Anche i consiglieri regionali del Pd fanno quadrato intorno alla deputata. "Non ci sorprende la volgare reazione di Sgarbi contro l’onorevole Manzi, rea di aver esercitato le proprie prerogative con una mozione di sfiducia. Conosciamo la predisposizione al turpiloquio e ai violenti attacchi attraverso cui Sgarbi è solito confrontarsi con gli avversari. Proviamo tanta pena per la sua miseria quanta ammirazione per il coraggio che Irene ha dimostrato con la mozione".

p. p.