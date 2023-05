Bertini confermato presidente

Sarà ancora Sandrino Bertini a guidare sino al 2025 la Banca di Credito Cooperativo Recanati-Colmurano. Il Consiglio di amministrazione, riconfermato all’inizio di maggio dall’assemblea dei soci dell’istituto di credito, si è riunito mercoledì scorso e ha distribuito le deleghe fra i diversi componenti. Accanto a Sandrino Bertini lavoreranno, quindi, Paolo Maggini e Gerardo Pizzirusso nei ruoli di Vicepresidente e gli amministratori Mirella Ascani, Silvia Burini, Giacomo Camilletti, Alfredo Giampaoli, Emanuela Serenelli e Roberto Toninel. Nel collegio sindacale siedono Pasquale Morbidoni (Presidente) e i sindaci effettivi Luca Mira e Tatiana Seghetta. "La straordinaria attenzione posta dal Cda della Banca, coniugata con l’impegno e la dedizione dei dipendenti, tiene a sottolineare il Presidente Bertini, hanno permesso di affrontare con competenza e professionalità le impegnative sfide quotidiane, apportando un contributo costante e significativo al successo dell’Istituto per il raggiungimento di obiettivi particolarmente sfidanti, come testimoniano i dati della raccolta (diretta e indiretta) che sfiora quota 835 milioni di euro in crescita del 6,26% e degli impieghi lordi che ammontano a circa 360 milioni di euro, con un + 3,4% rispetto al 2021, con un Npl ratio pari a 3,78%, a cui corrisponde un Npl al netto degli accantonamenti di 0,98%".

Antonio Tubaldi