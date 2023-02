Beruschi ospite d’onore della finale, domenica passeggiata del sorriso

Doppio appuntamento, questo fine settimana, con il Premio Colsalvatico di Tolentino. Domani, alle 21 al Politeama, va in scena la cerimonia di premiazione con la conduzione di Giulia Merelli. Sarà anche un’occasione di incontro tra gli autori premiati, la giuria tecnica dei lettori e il pubblico, con le letture di Matteo Canesin di uno stralcio dei singoli racconti. Ospite d’onore Enrico Beruschi (nella foto), protagonista di primo piano negli anni ‘80 in trasmissioni come "Drive in": ha raggiunto i 50 anni di carriera, dedicandosi in questi ultimi anni a presentare il suo "incontro" con l’opera di Guareschi, con spettacoli e monologhi che porta in tutta Italia. Seguirà la proclamazione dei vincitori, con consegna del riconoscimento. Prevista anche l’estrazione di omaggi riservati ad alcuni lettori, offerti dal Circolo Colsalvatico e dalla Bottega del Libro di Tolentino. Domenica invece, dalle 10.30, dal Ponte del diavolo, parte "La passeggiata del sorriso", per vie e luoghi che richiamano l’umorismo e il sorriso nella storia di Tolentino. Accompagnati da letture curate dagli amici dell’Associazione Libera_mente e con qualche intervento divertente di Adriano Marchi.