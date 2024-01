’Bestia nera’ di Roseto. Matelica, che capolavoro

Halley Thunder Matelica

72

Roseto

59

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 6, Cabrini 14, Georgieva 2, Gramaccioni 20, Poggio 14, Montelpare, Offor 6, Sanchez 10. All. Sorgentone.

ARANA CUCINE PANTHERS ROSETO: Botteghi 8, Sorrentino 10, Obouh Fegue 10, Bona 4, Cecili 9, Miccio 17, Mattera 2, Maroglio. All. Padovano.

Arbitri: Gustarini e Cieri di Grosseto.

Parziali: 12-15, 31-30 (19-15), 51-49 (20-19), 72-59 (21-10).

La Halley Thunder si conferma "bestia nera" della capolista Roseto. Le abruzzesi, in sedici gare di campionato, hanno perso soltanto due volte, in entrambi i casi contro Matelica. Il successo di ieri sera al PalaChemiba di Cerreto è stato un piccolo "capolavoro" della formazione di coach Domenico Sorgentone, basato su forte determinazione e gioco corale, sia in difesa che sotto le plance. Le ragazze della Halley, ancora prive del loro capitano Gonzalez (fuori ormai da 9 partite), sono state molto brave a partire a razzo in avvio di ogni quarto, anche se Roseto, dimostrando le proprie qualità tecniche e fisiche, ha prontamente reagito. Nella prima frazione chiudendo in vantaggio di 3 lunghezze (12-15); nella seconda recuperando con "superMiccio" un parziale di 12-0 (24-15) e giungendo al riposo col minimo scarto (31-30); nella terza infilando un netto 2-14 per rientrare in partita dopo il massimo vantaggio delle matelicesi (44-33). La Halley Thunder, però, ha avuto sempre la capacità di rigenerarsi, di rilanciarsi, e nell’ultimo quarto non si è fatte più riprendere dalle avversarie. Così dal 51-49 iniziale la squadra di casa ha allungato il passo immediatamente (57-49), poi ha spinto ancora sull’acceleratore con Cabrini, Poggio e Gramaccioni (migliore realizzatrice del match con 20 punti), fino a tornare di nuovo al massimo vantaggio di 11 lunghezze (68-57) a 2 minuti e mezzo dalla sirena. A quel punto tutte hanno stretto i denti ricacciando indietro il Roseto e tornando meritatamente al successo dopo quattro sconfitte di fila.

m. g.