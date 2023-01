Betoniera manda ko l’acquedotto

Sfonda il guardrail con la betoniera, danneggiando la conduttura dell’acqua, e scappa. Ma viene individuato dai carabinieri e segnalato alla prefettura per la sospensione della patente. È successo a Tolentino, nel corso di una serie di controlli effettuati dalla Compagnia locale dei carabinieri. Lunedì 16 gennaio, nel primo pomeriggio la betoniera è transitata a velocità sostenuta sulla provinciale 125 scardinando il guardrail dalla strada. L’autista però si è allontanato senza allertare nessuno. Nell’impatto è stata anche rovinata la conduttura dell’acqua potabile che scorreva sotto la base di cemento, ed è stato necessario l’intervento sia del personale dell’Assm per ripristinare l’erogazione dell’acqua sia della Provincia per la messa in sicurezza del tratto di strada. Gli accertamenti condotti dai militari dell’aliquota radiomobile, grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza del Comune, hanno consentito di rintracciare il responsabile e la betoniera utilizzata (effettivamente danneggiata sul lato destro). All’uomo è stata contestata la fuga dopo incidente.

Durante i controlli i militari dell’Arma hanno inoltre multato due persone alla guida con patente scaduta, di cui uno sulla provinciale 78; la Radiomobile ha pertanto ritirato i titoli di guida e proceduto a contestare la sanzione amministrativa. Giovedì scorso, invece, nel tardo pomeriggio, la pattuglia dei carabinieri di Caldarola ha denunciato all’autorità giudiziaria un 46enne che, pur manifestando sintomatologia riconducibile all’uso di alcool, ha rifiutato l’accertamento con etilometro: gli è stata ritirata la patente. La stessa notte, a San Severino, un quarantenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, presentando un tasso alcolemico (1,54) tre volte oltre la soglia penale. Anche in questo caso, ritiro della patente. A Sarnano i carabinieri hanno segnalato come assuntore un ventenne trovato in possesso di hashish per uso personale. Gli stessi militari hanno dato esecuzione all’ordine di detenzione nei confronti di un 60enne condannato a pena definitiva per reati tributari commessi nel 2012. L’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, nel rigettare l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha disposto l’espiazione della pena di un anno e due mesi in regime domiciliare.

l. g.