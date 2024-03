Bettucci alla guida del Cai: "Sezione di riferimento"

Mario Bettucci è il nuovo presidente del Cai di Macerata, eletto mercoledì sera dal direttivo, rinnovato all’80%, a seguito dell’assemblea sezionale di sabato scorso. Questi i nomi: Claudio Schiavoni vicepresidente, Roberto Ruffini segretario, Enrico Leli tesoriere, Carolina Viola, Carlo Pennesi e Giorgia Pepa.

Bettucci, come è stata questa nomina?

"Inaspettata – dice Bettucci –. Avevo dato la disponibilità come consigliere in vista dei preparativi per il futuro, ma non pensavo che mi eleggessero. Il 2026 sarà un anno cruciale per il Cai Macerata perché si festeggeranno gli 80 anni della sezione locale e i 50 anni del Coro Sibilla-Cai Macerata".

Da quando fa parte del Cai?

"Sono iscritto dal 1978 e sono nel Coro Sibilla dallo stesso tempo, 46 anni".

Cosa è accaduto nell’ultimo periodo?

"C’è stato – continua Bettucci – un grande incremento sia di offerte formative che di iniziative per i soci oltre a un investimento sulle persone titolate. La sede Cai di Macerata è ricca di istruttori sezionali, alcuni dei quali sono anche regionali e nazionali".

Cosa vi rende unici nella regione?

"La sezione di Macerata è l’unica ad avere una scuola interna – dedicata a Giuliano Mainini – di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera. Inoltre vanta la presenza di varie commissioni. Questo fa sì che sia un punto di riferimento per altre sezioni Cai delle Marche e dall’Umbria".

Le attività sono moltissime, ce ne ricorda qualcuna?

"Oltre al cicloescursionismo, si sta facendo largo quella della Commissione Sentieri e Cartografia, nata nel 2019, la cui spinta è venuta in occasione della segnatura del Sentiero Italia Cai che comprende due tratti, fra Visso e Colfiorito, di competenza della sezione di Macerata. Ciò ha portato alla spinta verso la manutenzione di alcuni sentieri. A volte le App per gli escursionisti, che hanno avuto un boom, forniscono percorsi che non ‘vanno a buon fine’ o non sono ‘certificati’. La sezione di Macerata ha, così, implementato il progetto Azimut, nato qualche anno fa e in continuo aggiornamento, volto a certificare tracce e percorsi nella zona dei Sibillini attraverso la piattaforma Outdooractive di cui è partner".

I giovani?

"Il settore dell’alpinismo giovanile dagli 8 ai 17 anni sta andando avanti benissimo, grazie a una nostra istruttrice a livello nazionale. Attualmente il gruppo è composto da 30 ragazzi".

La novità più recente?

"È la Commissione Ambiente Montano che si dedica all’aspetto geologico e morfologico del territorio dando maggiore rilevanza ambientale a percorsi e sentieri più o meno noti. Per ultimo – conclude Mario Bettucci –, stiamo lavorando sul versante promozionale, rivolto a tutti, attraverso la valorizzazione dell’ambito culturale, editoriale e cinematografico del Cai tramite incontri, pubblicazioni e film prodotti dal centro nazionale e non solo".